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新台幣匯率連5跌 貶破28.9元創近1年半新低

2022/4/8 18:22（4/8 23:02 更新）
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新台幣8日收盤收28.906元，貶值7.8分。（中央社檔案照片）
新台幣8日收盤收28.906元，貶值7.8分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國聯準會鷹派立場加速熱錢出走，新台幣貶值趨勢煞不住，今天收盤收28.906元，貶值7.8分，不只連續5個交易日收跌，收盤價更創下近1年半新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為18.58億美元。

美科技股收高，帶動電子股反彈氣勢，加上航運及防疫股表現強勢，台股今天盤中最高來到17316.69點、上漲138點，但尾盤急殺摜壓指數逾20點，終場17300點關卡得而復失。

台股反彈未能扭轉外資的心，今天依舊賣超台股逾百億元，且於匯市大舉匯出。外匯交易員表示，在外資、投信大量匯出之下，新台幣貶不停，今天以28.870元開盤後，最高28.855元，最低貶破28.9元、來到28.922元。

外匯交易員分析，美國聯準會釋出的鷹派訊號，將促資金續回流美元，而出口商預期新台幣續貶，惜售心態濃厚，也讓台幣缺乏支撐力道，估新台幣匯率下週可能就會測試29元整數關卡。（編輯：林淑媛）1110408

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