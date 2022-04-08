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台股本週下跌341.05點 市值蒸發1.06兆元

2022/4/8 18:39
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（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在17284.54點，較上週下跌341.05點，跌幅約1.93%；其中以半導體類指數下跌4.15%最大，化學類指數上漲1.89%最多。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣53兆6258.69億元，較上週4月1日市值54兆6861.34億元減少1兆602.65億元，減幅約1.94%。

證交所表示，台股本週未含金融類指數下跌370.76點，跌幅約2.46%；未含電子類指數上漲63.47點，漲幅約0.31%；未含金融電子類指數下跌59.44點，跌幅約0.35%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2736.44億元，占全體上市股票交易金額34.49%；航運類958.82億元，占12.08%；電子零組件類657.57億元，占比約8.29%。

台股本週成交量週轉率前3名產業依序為化學工業類6.73%、航運類4.84%、生技醫療類4.79%。

集中交易市場本週總成交金額為8398.93億元，全體上市股票成交金額為7934.49億元，股票成交量週轉率為1.73%。

另外，累計今年初開盤迄今共60個交易日，集中市場總成交金額為18兆4809.68億元，市場日平均成交金額為3080.16億元；股票成交量週轉率為33.66%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。（編輯：張良知）1110408

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