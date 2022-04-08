股債市波動加劇 新壽3月獲利衰退

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（中央社記者謝方娪台北8日電）今年股債市波動加劇，不復去年好光景，壽險業實現資本利得空間受限，新壽3月稅後淨利新台幣11.52億元，年減近5成；不過也因今年首季新台幣兌美元貶值逾3%，新壽持續提存外匯價格變動準備金，累計餘額已達114.5億元。

新光金今天公告3月自結稅後淨利23.87億元，和去年同期相比減少31%，累計稅後淨利34.62億元，和去年同期相比衰退64%，累計每股稅後盈餘（EPS）0.24元。

今年通膨、升息、烏俄戰爭等因素干擾市場，股債市波動加劇，壽險業實現資本利得空間受限，加上去年投資收益豐碩已讓壽險業獲利基期大幅墊高，新壽今年3月稅後淨利11.52億元，年減49%，累計稅後淨利17.01億元，年減75%。

新光金代理發言人呂雅茹說，去年金融市場市況較佳，今年市場干擾因素較多，債券殖利率大幅反彈，股市波動也較劇烈，相比去年同期，新壽實現的資本利得較少，以致獲利和去年同期相比呈現衰退。

不過，美國聯準會（Fed）3月啟動升息，帶動美元走強，壽險業匯兌壓力大幅減輕，新壽更出現匯兌利益，3月提存外匯價格變動準備金39.7億元，累計外匯價格變動準備金餘額達114.5億元，是近年相對高的水位。

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新壽2月已根據Stage3程度認列持有俄羅斯債券部位預期信用損失，3月沒有再增提俄債認損，呂雅茹說，新壽3月有2筆俄羅斯債券應收債息，都有如期收到，考量戰爭還有不確定性，新壽並未迴轉先前認損部位，將持續觀察美國後續制裁措施是否更嚴峻。

新光銀行3月稅後淨利5.34億元，年減14%，累計稅後淨利14.22億元，年減6%；因股市波動加劇，元富證券3月稅後淨利1.71億元，年減55%，累計則呈稅後虧損1.24億元。（編輯：林興盟）1110408