SCFI連12週下跌 僅美東線反彈1.8%

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（中央社記者賴言曦台北8日電）上海航運交易所今天發布新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為4263.66點，週跌85.05點，跌幅約2%，已連續12週走跌；遠東至美東線運價逆勢反彈約1.8%。

根據SCFI資訊，遠東至美西線每40呎貨櫃（FEU）運價7860美元，跌56美元，跌幅0.7%；遠東至美東線每FEU為1萬581美元，反彈186美元，漲幅1.8%。

貨攬業者指出，近期廠商為預防美西碼頭工人發動罷工，開始將貨物轉送美東，但美東艙位本來就少於美西，且塞港問題未解，因此推升運價上漲。

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整體運價走勢方面，貨攬業者表示，預估4月中旬仍小跌，但5月初可能會開始上漲，主因是船公司在美西線開始有抽船動作，且上海等地疫情解封後出貨潮可期，推升海運運價。

法人認為，當前運價雖然連續走跌，但仍高過去年表現，且待上海等地解封後，預料會出現搶運潮，屆時若碰上美西碼頭工人罷工等影響，海運供給將會再度吃緊，運價也會往上飆。（編輯：楊蘭軒）1110408