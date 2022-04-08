鴻海再砸11.28億元 增資電動車子公司

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海今天公告，透過2家子公司再砸3900萬美元（約新台幣11.28億元），轉投資電動車子公司Foxconn EV Technology Inc.。

鴻海公告，子公司Wexteq Corporation投資1400萬美元取得Foxconn EV Technology Inc.股權，持股比重6.1%；子公司Foxconn eMS Inc.投資2500萬美元取得Foxconn EV Technology Inc.約10.9%股權。鴻海指出，主要目的為長期投資。

根據公告，鴻海子公司PCE Paragon Solutions Kft.已投資1.25億美元，取得Foxconn EV Technology約54.2%股權；子公司Foxconn Assets Management LLC.已投資5200萬美元，取得Foxconn EV Technology約22.6%股權；eCMM Services Inc.已投資800萬美元，取得Foxconn EV Technology約3.5%股權；Foxconn Corporation投資600萬美元，取得Foxconn EV Technology約2.6%股權。

Foxconn EV Technology是鴻海集團在海外布局電動車事業的重要公司，去年11月鴻海與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，Foxconn EV Technology即是投資主體。

鴻海集團積極在全球布局電動車合作計畫，1月下旬已與印尼企業簽署電動車產業合作備忘錄；2月下旬公告擬投資5.625億里亞爾（約1.5億美元、新台幣41.8億元），取得新設合資公司股權，市場解讀，這是鴻海集團與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund合資電動車公司的一環。

此外，鴻海集團與Lordstown Motors合作的Endurance電動皮卡車款，最快第3季量產；在泰國電動車產線預計今年開工，規劃1年半至2年完工，最快2024年上半年可量產。

日本媒體日前報導，鴻海集團在泰國合資夥伴泰國國家石油集團（PTT）正跟中國電動車製造商洽談代工，正尋求跟中國合眾新能源汽車公司達成初步外包協議。（編輯：楊凱翔）1110408