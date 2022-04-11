純網路壽險乏人問津？ 黃天牧：再研究對市場吸引力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

目前多家保險業者傾向搶進設立純網路產險而非壽險，金管會主委黃天牧（圖）11日赴立法院財政委員會備詢，會前受訪表示，業者可能考量純網產運用到平台經濟、循環經濟等形式，至於純網壽如何有吸引力，保險局會再研究。中央社記者謝佳璋攝 111年4月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）目前多家保險業者傾向搶進設立純網路產險而非壽險，金管會主委黃天牧說，業者可能考量純網產運用到平台經濟、循環經濟等形式，至於純網壽如何有吸引力，保險局會再研究。

金管會今年8月將開放業者申設純網路保險公司，目前中信金、富邦金、安聯集團等皆在評估搶進純網保市場，不過業者多傾向申設純網產而非純網壽，有壽險主管分析，純網壽限制僅能銷售保障型商品為主，商品限制較嚴格、申設意願自然相對較低。

黃天牧今天在立法院財委會前接受媒體聯訪表示，業者對純網路產險有興趣，可能是考量經濟模式，因純網產走的是平台經濟、循環經濟等碎片化形式；至於純網路壽險，國外有一些例子，不過目前還沒看到業者提出，會再觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市場關注金管會是否可能放寬純網壽商品銷售，不限制只銷售保障型商品，黃天牧說，保險業將來要接軌IFRS17（國際財務報導準則第17號公報）、ICS2.0（新版保險資本標準）等保險新制，屆時儲蓄型保險不太算真正的保險，因此保險業商品結構一定要調整；至於純網保怎麼有吸引力、尤其壽險部分，保險局會再研究。

針對多家業者傳出對純網保有興趣，黃天牧也表示，有興趣和實際申請是兩回事，業者問一問，不見得後續一定會申請，可能要等金管會公布正式規範後，業者態度才會較明朗；他也說，業者有興趣是好事，金管會沒有限定純網保家數，只要金管會認可業者提出的商業模式可行，都不會反對。（編輯：潘羿菁）1110411