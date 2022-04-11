中華電攜手雲林 催化數位轉型潮流

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（中央社記者江明晏台北11日電）看好未來Web3.0市場應用，雲林縣政府與中華電信今天表示，透過經濟部中小企業處行動智慧應用計畫「CBMP智慧雲遊跨域串連計畫」，帶領國內品牌搶進新世代社群市場。

雙方協助品牌數位轉型，並以雲林為主要場域，攜手品牌醫生果俐文創、線上送禮平台LINE禮物、Web3.0社群共享平台Potato Media，打造社群消費循環。

雲林縣副縣長謝淑亞今天上午出席「跨域數位轉型，智慧雲遊Web3.0」記者會，展示品牌數位轉型與升級成果。

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謝淑亞表示，行動應用已經不是未來趨勢，而是現在進行式，隨著疫情衝擊和年輕世代投入消費市場，加速行動應用普及化，好的內容、消費情境、商業模組與數位應用將是品牌未來發展與成長的關鍵。

中華電信雲林營運處總經理張肇家表示，數位轉型不僅止於行動應用，更準備接軌Web3.0，這次計畫以雲林為核心進行跨區域串連與跨產業合作，帶動其他縣市品牌一起參與轉型，例如：從多元支付提升應用到LINE禮物，行動消費模式整體升級。（編輯：蘇志宗）1110411