高基期加上資本市場震盪 15金控首季獲利衰退23%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、謝方娪、張璦、潘姿羽台北11日電）3月資本市場震盪，跟去年相比股債處分利得大減，15家上市櫃金控今年3月稅後淨利新台幣436.94億元，年減29.23%；累計前3月稅後淨利1473.2億元，年衰退23.28%。

15家金控中，僅國泰金單月獲利突破百億元，奪下金控單月獲利王，富邦金則續居前3月獲利與每股獲利王寶座。不過，3月有俄烏戰爭影響，加上美國啟動升息循環，金融市場波動加劇，股債實現獲利的空間明顯比去年減少，影響多數金控單月與今年第1季的獲利表現。

富邦金控3月稅後淨利77.7億元，累計稅後淨利463.6億元，累計每股稅後盈餘（EPS）為3.93元。富邦金首季稅後淨利創歷年同期次高，子公司台北富邦銀行、富邦產險首季稅後淨利分別為65.26億元、29.53億元，都創下史上同期新高。

國泰金控3月稅後淨利118.5億元，累計前3月稅後淨利342億元，年減近4成，不過累計獲利仍是歷史次高，累計EPS為2.58元。國泰金表示，主要是去年金融市場上行，投資收益高基期所致。國泰人壽3月稅後淨利90.7億元，累計前3月賺入258.9億元，3月投資的俄羅斯債券利息都有收到，暫不增提預期信用損失。

中信金表示，3月稅後淨利38.99億元，累計前3月稅後淨利162.92億元，年減17%，累計EPS為0.84元。中信金表示，主要是金融市場震盪，股債處分利益都比去年減少，加上3月俄羅斯債券有增提預期信用損失5.8億元，2、3月共提列減損10.5億元。

開發金控累計今年前3月稅後淨利為96.74億元，累計EPS為0.58元。開發金表示，雖然近期整體金融市場受俄烏衝突、油價走揚及美國聯準會升息等因素影響，呈現波動震盪，不過開發金控旗下各業務仍展現穩健營運；子公司中國人壽受惠於美元走強，推升獲利表現，3月賺進30.34億元，累計前3月稅後獲利達88.36億元。

新光金3月稅後淨利23.87億元，累計稅後淨利34.62億元，累計EPS為0.24元。子公司新壽3月稅後淨利11.52億元，累計稅後淨利為17.01億元，貢獻新光金獲利近5成。

台新金3月稅後淨利7.9億元，前3月賺入21.4億元，累計EPS為0.15元。

公股金控方面，4家公股金控3月合計稅後獲利達76.33億元，較去年同期微幅成長。兆豐金3月賺24.8億元、年增8.63%，累計EPS為0.44元，再次拿下公股單月獲利和每股獲利雙冠王寶座；兆豐金表示，獲利核心子公司兆豐銀行3月稅後盈餘站回20億元水準，主要受惠央行升息、利差擴大利多，手續費收入以及財務操作也都所進步。

第一金3月獲利19.19億元、年增3.12%；合庫金3月賺17.14億元、年增1.48%；華南金3月賺入15.2億元、年減9.74%。（編輯：楊凱翔）1110411