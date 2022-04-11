國泰金3月賺118億元 奪下單月獲利王

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（中央社記者蘇思云台北11日電）國泰金3月稅後淨利新台幣118.5億元，奪下金控單月獲利王，累計前3月稅後淨利342億元，受到去年投資收益高基期所致，雖較去年同期下滑，但仍創下歷史次高水準。

國泰金控今天發布3月自結獲利，3月稅後淨利118.5億元，奪下金控單月獲利王寶座，累計前3月稅後淨利342億元，年減近4成，累計每股稅後盈餘（EPS）為2.58元，居金控第二。

國泰金表示，子公司國泰人壽3月稅後淨利90.7億元，累計稅後淨利258.9億元，雖較去年減少47%，但仍是歷史次高水準，主因為去年投資收益高基期所致。國泰人壽今年以來投資操作平穩，避險成本大幅改善，3月初年度保費（FYP）及初年度等價保費（FYPE）分別為172億元及52億元，都是業界第一。

俄烏戰事持續，國際信評機構陸續在3月調降俄羅斯主權信用評級。國泰金指出，3月國泰人壽持有的俄羅斯債券的620萬美元債息全數入帳，顯示俄羅斯尚具償付意願與能力，不過國際制裁及付款金流仍可能受阻，4月預定收取的390萬美元債息有可能改以盧布支付，若用盧布支付，會反映匯率風險於兌換損益。

國壽在2月已認列預期信用損失26億元，3月則暫不調整，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

國泰金指出，近期國內外金融局勢波動，國壽投資團隊靈活操作，美國啟動升息循環支持美元走強，3月新台幣兌美元貶值逾2%，有助避險成本顯著改善並增添獲利動能，外匯價格變動準備金也連續第3個月淨提存，餘額回升到200億元以上，創2年來新高。

子公司國泰世華銀行3月稅後淨利21.3億元，累計稅後淨利68.7億元，較去年同期成長7%。受惠今年來房貸、企業與小額信貸等放款量成長，累計淨利息收入年成長10%，手續費因保險商品銷量亮眼，挹注累計淨手續費收入年成長14%；信用卡有效卡數持續維持市場第一，統計到3月底為546萬張，較去年同期成長6%。

國泰產險3月稅後淨利2.1億元，累計稅後淨利8.3億元，年成長68%。在各項業務穩定推展、商品切合市場需求發展下，簽單保費呈雙位數成長。

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國泰證券3月稅後淨利2.1億元，累計稅後淨利4億元，較去年同期減少23%，主因市場交易量萎縮，不過在台股經紀業務方面，市占率快速成長，累計前3月達3.82%，較去年同期成長23%。

國泰投信3月稅後淨利1.3億元，累計稅後淨利4.2億元，年成長24%。3月受到烏俄戰爭、美國聯準會啟動升息影響，金融市場震盪劇烈，部分投資人逢低買進基金，基金規模因此持續成長。（編輯：楊凱翔）1110411