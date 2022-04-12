國泰世華銀深耕越南16年 去年稅後淨利年增率逾4成

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（中央社記者蘇思云台北12日電）國泰世華銀行2005年在越南廣南省設置的茱萊分行，今天喬遷到胡志明市，擴大建置台籍、越籍業務團隊。國泰世華銀指出，2021年國泰世華越南據點的稅後淨利年增率超過4成，是海外據點之冠。

國泰金控今天發布新聞稿，子公司國泰世華銀行持續經營東南亞市場。國泰世華銀行在越南廣南省設置的茱萊分行，今天喬遷到地理位置更佳的胡志明市，並更名為「國泰世華銀行胡志明市分行」。

國泰金指出，胡志明市是越南最主要的經貿及金融中心，其國內生產毛額（GDP）占越南全國近1/4，考量業務規模成長且為更加貼近客戶，國泰世華銀行與國泰人壽、國泰產險的越南總部也都坐落在胡志明市，喬遷可望發揮集團綜效。

國泰金表示，國泰世華胡志明分行今天舉辦喬遷開業儀式，國泰世華銀董事長郭明鑑與總經理李偉正一起在台北總行越洋連線，帶兩地主管進行喬遷開業儀式，越南國家銀行、駐胡志明市台北經濟文化辦事處、越南台灣商會聯合總會、國泰金控旗下關係企業也一同出席。

郭明鑑表示，雖然越南受到疫情衝擊，但是在海內外人員發揮團隊精神下，持續展現營運韌性，順利完成胡志明市分行各項開業準備工作，未來結合國泰世華銀行投資50%的世越銀行綿密的分行服務網絡，滿足台越企業境內外資金需求。

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國泰金指出，2021年國泰世華越南據點的稅後淨利年增率超過40%，為海外據點之冠，除了提供台商進駐越南或擴廠資金需求外，也藉由豐富的國際籌資經驗，積極協助客戶於國際市場進行籌資，為越南多家企業及金融機構提供融資解決方案。

國泰金指出，國泰世華胡志明市分行擴大建置專業的台籍、越籍業務團隊，超過1/3的當地行員通曉中文，滿足企業業務經營的金融需求，並參與當地重要投資案件。產品服務上，除提供越盾及美元的現金管理、企業網路銀行、貿易融資、專案融資、聯貸等金融服務外，預計今年7月推出企業戶換匯避險產品，滿足客戶貿易上的需求。（編輯：黃國倫）1110412