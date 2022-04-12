杰力：高效運算需求強勁 產能供不應求

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（中央社記者張建中新竹12日電）電源管理晶片廠杰力總經理吳嘉連今天表示，中國大陸擴大封城影響中國消費者對於手機與電視等消費性產品的需求，但高效運算等需求依然強勁，杰力獲得的產能仍供不應求。

杰力下午舉行線上法人說明會，吳嘉連說，受惠伺服器及電競筆記型電腦等需求依然強勁，推升杰力3月營收攀高至新台幣2.52億元，改寫單月營收歷史新高紀錄。

吳嘉連表示，手機及電視等消費性產品短期需求可能受中國大陸擴大封城影響，不過高效能運算等需求依然強勁，杰力取得的產能仍供不應求。

吳嘉連說，杰力今年獲得的晶圓代工產能較去年微幅增加，第2季手機及電視市場需求可能趨緩，杰力將與供應商協商爭取更多產能。

他表示，今年仍將適時合理轉嫁增加的上游成本，平均產品平均售價則視產品優化組合而定，將在健康的毛利率下，爭取營收成長。

至於電動車市場布局，吳嘉連指出，杰力已參與鴻海集團的MIH平台及工研院推動的電子電力系統研發聯盟，目前處產品推廣階段，預期2022年及2023年相關營收比重應不大。（編輯：楊凱翔）1110412