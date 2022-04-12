技嘉：暫停出貨俄羅斯 啟動備案因應中國封控

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（中央社記者吳家豪台北12日電）板卡廠技嘉今天召開法人說明會指出，對俄羅斯客戶已暫停出貨。今年上半年雖受俄烏戰爭和淡季影響，相較去年同期仍有望小幅成長，下半年新品推出後可以追回成長進度。

針對中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控措施，技嘉已啟動華南供應商備案因應，短期影響不大。

技嘉董事長葉培城說，俄烏戰爭主要影響消費型產品，對商用需求影響不大。技嘉今年第1季營收有一定程度成長，第2季進入淡季表現會稍差一些，今年上半年與去年同期相比仍有望小幅成長。

葉培城指出，今年下半年受惠於新品等各方面需求，加上俄烏戰爭應該不至於惡化，對下半年展望樂觀，技嘉可以重回成長曲線，下半年會把進度追回來。

他說，伺服器整體市場需求還在，成長性仍看好，預期技嘉伺服器出貨到年底至少成長雙位數百分比。

針對顯示卡跌價狀況，技嘉總經理李宜泰指出，目前顯示卡需求還在，在挖礦效應減低後，需求稍微縮減，預期通路端價格調整到合理水準就會停止下滑。

李宜泰說，儘管顯示卡市況短期會受到降價影響，但長期來看，今年第2季和第3季都將有新品上市，會沖淡現在的降價壓力，仍樂觀看待下半年。

李宜泰指出，中國防疫封控直接影響當地消費需求，目前封控區域主要在昆山一帶，影響筆電相關產品，對技嘉衝擊較小；技嘉已啟動華南部分供應商備案，如果封城持續，會調整內部方針因應，短期影響不大。

技嘉發言人楊蘭台說，今年因應高效能運算、人工智慧（AI）、5G、元宇宙、電競、虛擬貨幣等新科技，技嘉為提升效率，將透過組織重整，全面落實消費型應用與商務型應用；並應對戰爭、通膨、疫情，做妥善的供應鏈管理與資源配置。

技嘉去年第4季合併營收達新台幣304.6億元，季減2.65%，年增29.84%；營業利益34.98億元，季減11.69%，年增2.33倍；稅後淨利37億元，季增3.04%，年增逾2.35倍；每股盈餘（EPS）5.83元。

累計2021全年技嘉合併營收為1219.1億元，年增44.1%；營業利益144.86億元，年增2.43倍；稅後淨利133.37億元，年增2.05倍；每股盈餘21.01元。（編輯：楊蘭軒）1110412