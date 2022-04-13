東森斥資百億元 林口總部動土2025年啟用

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東森集團總裁王令麟（中）宣布，在新北市林口的營運總部預計2025年正式啟用，並於13日舉辦動土典禮，新北市長侯友宜（左3）等出席。中央社記者江明晏攝 111年4月13日

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（中央社記者江明晏台北13日電）東森集團預計投入新台幣百億元打造的新北市林口營運總部今天動土，預計2025年啟用，總裁王令麟表示，期望與三井、三立集團在此共同打造台灣的坎城，創造影視娛樂產業生活圈。

東森集團在新北市林口的營運總部預計2025年正式啟用，並於今天舉辦動土典禮，新北市長侯友宜、晶華酒店集團董事長潘思亮等出席。

東森集團總裁王令麟表示，東森集團新北市全球營運總部坐擁桃園國際機場與捷運優勢，將創造影視娛樂產業重要生活圈，集團預計投入新台幣上百億元資金建置，打造樓高199公尺，立足於林口台地251公尺的林口新地標。

侯友宜致詞時表示，台灣每年娛樂暨媒體業市場規模約155億美元，受疫情影響，OTT影音串流、虛擬實境（VR）、網路廣告、音樂與廣播等服務成長迅速，也代表影視娛樂產業的製作輸出和國際接軌的重要性。相信這項與東森合作的招商案興建完成後，將可打造林口成為娛樂及媒體產業接軌國際化，與創造人流商機的重要場域，預計每年可吸引1000萬人次的觀光人潮。

王令麟表示，東森投入媒體20多年，一直有個夢想，要將台灣的流行音樂、娛樂產業，發揚到國際上，東森新媒體投資上億元，製作「聲林之王」、「料理之王」等大型IP節目，得到金鐘獎肯定，未來將與三井、三立集團在此共同打造台灣的坎城，實現媒體新科技OMO串聯，舉辦各種國際活動、電競活動，結合東森新媒體的資源。

東森集團說明，本次預計投資超過100億元，在林口總部建立展演廳、商場，與晶華國際酒店集團合作五星級旅館，並建立東森全球的營運總部大樓「恩典大樓」，未來預計將創造超過1萬個就業機會。

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東森集團所座落的「林口媒體園區」是由新北市政府和國有財產署合作推動，近期招商金額最高的公有土地招商案，基地緊鄰機場捷運A9站林口站及林口交流道，是國際商務及旅客進出大台北最重要的門戶，由東森集團取得新北市林口媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案。

此外，東森集團與飯店龍頭晶華國際酒店集團將在林口東森集團總部大樓29至36樓規劃商務旅館，委由晶華旗下全新品牌「Silks X晶英薈旅」負責經營，預計於2026年開幕。（編輯：趙蔚蘭）1110413