蝦皮金流服務遭質疑規避監理 黃天牧：已洽銀行合作

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（中央社記者謝方娪台北13日電）蝦皮支付去年沒有取得金管會核發電子支付執照，蝦皮購物平台金流服務改由樂購蝦皮承接遭到質疑規避金管會監理。金管會主委黃天牧今天表示，蝦皮已在洽一家兼營電支的銀行簽長期合約。

蝦皮支付沒有在申請電支執照最後期限前取得投審會同意增資，去年8月遭金管會廢止電支營業許可，後續蝦皮購物平台金流服務改由蝦皮旗下另一間第三方支付樂購蝦皮承接，屢遭外界批評「左手換右手」，規避金管會監理。

黃天牧今天在立法院財委會指出，蝦皮支付先前因代理收付日均餘額達到納管電支門檻，向金管會申請電支執照，不過因蝦皮支付未在期限內補足資料，金管會最終並未核發執照。

考量蝦皮購物有眾多消費者，必須顧及消費者權益保護，金管會先前請蝦皮先找一家業者承接購物平台金流服務，黃天牧說，樂購蝦皮僅是暫時承接業務，目前蝦皮已在洽一家兼營電支的銀行簽長期合約。

2021年7月上路的電支條例2.0將第三方支付須納管電支門檻自原先新台幣10億元上調至20億元，民間團體多次提出質疑，認為金管會將第三方支付納管電支門檻上調時間點「太巧合」，恐是為蝦皮放行。

黃天牧強調，當初納管電支門檻上調，主因第三方支付業者認為金管會監理較嚴格、但第三方支付業務相對單純，不希望達到原先10億元門檻就必須納管電支，參酌業者意見後，金管會才將納管電支門檻上調，「金管會沒有因人設事，依法辦理、坦坦蕩蕩」。

黃天牧也強調，外界有聲音認為金管會上調第三方支付納管電支門檻是為蝦皮開門，「這是穿鑿附會的說法」。

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金管會先前承諾，今年第1季會主動查樂購蝦皮金流是否達到須申請電支執照標準，金管會銀行局長莊琇媛今天指出，金管會先前發函給第三方支付機構調查代理收付日均餘額，業者已按期回函，目前僅一家第三方支付業者日均餘額超過10億元、但低於20億元門檻，尚不必納管電支。

民進黨立委沈發惠質詢時指出，金管會應進行第三方查核程序，而不是只仰賴業者回函；黃天牧允諾會進行覆核，且金融機構以誠信為原則，若業者所言非事實，金管會將和經濟部一起處理；莊琇媛則指出，若有必要，會洽第三方支付金流保管行進行查核。（編輯：林淑媛）1110413