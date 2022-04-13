著眼疫後觀光 潘思亮籲放寬邊境管制簽證恢復正常

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（中央社記者江明晏台北13日電）晶華董事長潘思亮今天向政府提出有關邊境管制與防疫措施的建議，他呼籲，防疫隔離維持不變，但申請簽證作業可以恢復正常，希望能以此新台灣模式，向全世界宣示「台灣回來了」。

東森集團與晶華國際酒店集團將在林口東森集團總部大樓29至36樓規劃商務旅館，委由晶華旗下全新品牌「Silks X晶英薈旅」負責經營，預計於2026年開幕。

晶華董事長潘思亮今天出席東森集團林口總部動土典禮，他接受媒體訪問時表示，這個飯店是在疫情期間就規劃的，雙方放眼疫情後的觀光市場，著眼林口是大台北區的新創基地，有很多能量匯聚於此，很看好並期待國際觀光市場。

他指出，Silks X晶英薈旅的X就是跨界的意思，未來這個飯店可以渡假、工作、吃飯、住宿，因為未來工作不一定要在公司，且受限邊境管制政策，大家出國頻率可能會變少，但時間會拉長，因此規劃長住形態的城市休閒飯店將能滿足市場需求。

對於國境解封腳步，潘思亮表示，過去十幾年來，旅客出入境台灣都是免簽為主，他建議先恢復2019年時的正常情況，防疫隔離依然照舊，也尊重政府專業與對動態情勢的判斷。

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他認為，這將是獨步全球的「新台灣模式」，目前還沒有國家這樣做，也可向全世界宣示「台灣回來了」。潘思亮表示，這也是工商協進團體和美國、歐洲商會都希望的發展方向，申請簽證先恢復正常，其他防疫的部分循序漸進。

因應市場需求，近期防疫旅館大增，潘思亮表示，屆時隨著疫情趨緩、邊境開放，這些防疫旅館勢必要會淡出，並開始做正常生意。（編輯：郭無患）1110413