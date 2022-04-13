裕隆集團新鑫完成75億ESG聯貸案

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（中央社記者韓婷婷、張良知台北13日電）為充實營運資金並為業務能量注入活水，裕隆集團旗下企業金融事業單位新鑫公司，今天與華南銀行等12家金融機構簽訂授信合約，推動新台幣75億元聯合授信案，將綠能融資、環境永續投資及節電方案等ESG指標納入聯貸條件。

裕隆發布新聞稿表示，這次新鑫公司委由華南銀行統籌主辦的ESG指標聯貸案，原預計募集60億元，在參貸情形踴躍，實際募集超過預期，最終以75億元結案。華南銀行統籌以及台灣銀行共同主辦，參貸行包括土地銀行、台灣企銀、永豐銀行、全國農業金庫、彰化銀行、合作金庫、玉山銀行、兆豐票券、萬通票券及大慶票券。

新鑫公司為國內首家專業經營商用車分期付款業務公司，民國92年併入裕融企業成為其100%轉投資子公司後，陸續跨足醫療、營建機具、加工機、產業設備、營運週轉等分期租賃業務，近年已成為全方位企業金融公司。

隨著全球極端氣候影響加劇，永續發展為當前全球經濟轉型首要目標。新鑫於2019年即開始挹注再生能源產業，並投資同屬裕隆集團裕電能源公司，積極開發太陽能電廠建置業務及電動車輛充電業務，向綠色金融理念邁進。

展望未來，新鑫表示，除了致力綠色金融的推動，也於2021年10月28日經中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開發行，未來不排除走向上市上櫃，以取得更多市場資金及專業人才，期以更優質的服務與國內企業共同成長，並成為全方位整合商用車、企業金融、永續綠能的融資租賃公司。

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此外，裕隆集團旗下裕融企業在蘇州投資設立的全資子公司裕融租賃公司，4月7日也於蘇州完成3年期人民幣5.7億元的銀團貸款簽約。

這次銀行團貸款除彰銀昆山分行、第一銀行廈門分行、 台灣銀行上海嘉定支行、富邦華一銀行蘇州分行、華南商業銀行深圳分行等台資銀行積極支持，瑞穗銀行（中國）公司也積極參與。裕融租賃原預計籌募聯貸金額人民幣5億元，在銀行團支持下，最終以人民幣5.7億元成案，超額認購率達114%。（編輯：蘇志宗）1110413