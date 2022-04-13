台積電法說會前夕 外資買超3452張中止連6日賣超

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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電將於14日召開法人說明會，外資今天轉賣為買，買超台積電3452張，中止連6個交易日賣超趨勢。

受中國大陸上海和昆山等地封城、俄烏戰爭及通膨多重因素衝擊，包括手機、電視及電腦等市場需求趨緩，法人憂心半導體產業景氣恐將開始修正。

法人預期，台積電在製程技術領先優勢下，第2季產能利用率仍將維持滿載水位，季營收可望較第1季再成長3%至6%，將續創單季營收歷史新高紀錄。

法人預期，受惠高效能運算需求強勁，台積電市占率可望進一步擴增，今年美元營收應可如預期成長25%至30%水準。

對於台積電2023年營運展望，法人看法趨於分歧，部分法人看好台積電2023年營收可望再成長超過2成水準，部分法人則保守預期，因需求趨緩影響，台積電2023年營收將僅成長9%。

隨著美股走勢震盪，外資4月1日起連續6個交易日共賣超台積電9萬4539張，今天在台積電法說會前夕轉賣為買，買超台積電3452張。投信與自營商也同步買超台積電，壓寶台積電法說會行情意味濃厚。

台積電今天在三大法人同步買超下，股價強勁反彈，收在新台幣573元，大漲16元，市值增加4148億元，攀高至14.85兆元。

台積電股價強彈，今天盤中零股交易反較12日降溫，成交股數自12日的209萬649股，降至今天的74萬2167股，驟減64.5%，成交金額自12日的11.71億元，降至4.25億元，減少63.7%。（編輯：蘇志宗）1110413