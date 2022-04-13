看好本土無線通訊技術 施振榮盼內需帶動外銷

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台灣全球無線平台策進會榮譽理事長施振榮13日出席2屆Super TaiRa / GloRa國際論壇，看好本土開發的Super TaiRa、GloRa無線通訊技術可協助台灣掌握新的產業標準。中央社記者吳家豪攝 111年4月13日

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（中央社記者吳家豪台北13日電）台灣全球無線平台策進會榮譽理事長施振榮今天說，下一波台灣經濟發展將由內需帶動外銷，本土無線通訊技術Super TaiRa、GloRa先在國內練兵，可協助台灣掌握新的產業標準、創造更高附加價值，未來有望在物聯網領域扮演主要角色。

施振榮今天在台北舉辦的第2屆Super TaiRa / GloRa國際論壇致詞指出，過去台灣擅長零組件等硬體產品，如果要創造更高的附加價值，需要先提出好的解決方案，在國內市場練兵。

施振榮說，等到在台灣建構相對普及的應用服務，可以向國際推廣，屆時不止利潤較低的硬體可以賺錢，還能針對軟體服務及解決方案提高附加價值，希望台灣在GloRa技術、物聯網生態圈可以為國際做出更多貢獻。

媒體問及全球供應鏈如何因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，施振榮說，受到運輸及關稅成本增加、疫情影響，如果是單價低、體積大的產品，可考慮分散生產，打造區域性供應鏈；至於原物料成本上升造成的通膨，應該只是短期現象。

針對IC等單價高、體積小的產品，施振榮建議採取集中式生產，不一定要靠近市場，例如可以在台灣生產IC，供應到全世界。

Super TaiRa、GloRa核心技術發展業者是宏碁轉投資的全波科技，從2015年開始投入研發，改造LoRa無線通訊技術，2019年正式對外發表本土通訊技術Super TaiRa，已在全球數十個國家註冊商標，在國防、消防、石化、鋼鐵、半導體廠、海洋、隧道等無線通訊極為困難的場域表現出色。

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全波科技總經理童玉瑋表示，Super TaiRa的發展也面臨一些挑戰，主要在於價格偏高，導致無法普及於一般民生用途。在施振榮的建議下，全波科技策略性將Super TaiRa降規，去除國防相關功能，並縮小尺寸、走向IC化，做到低功耗及省電，推出民生用GloRa通訊版本。

童玉瑋說，民生普及策略一方面要讓大部分非專業客戶也用得起，另一方面要進軍國際市場，期許能讓台灣本土無線技術在國際物聯網領域占有一席之地。如今GloRa聯盟和全波科技已準備好推出GloRa IC和模組，未來可擺脫「毛三到四」的代工宿命，將毛利率提升到30%至40%。（編輯：楊凱翔）1110413