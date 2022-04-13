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富邦媒台南新市物流中心上梁 預計2023年完工

2022/4/13 18:41
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（中央社記者吳家豪台北13日電）電商龍頭momo富邦媒位於台南新市區的南區儲配運輸物流中心今天舉行上梁典禮，象徵富邦媒南台灣最大物流中心主要工程順利完成，預計2023年完工加入營運，將創造超過500個就業機會。

富邦媒發布新聞稿說明，南區儲配運輸物流中心總投資金額約新台幣30億元，建置樓地板面積約達2萬4600坪，樓層規劃為地下1層樓、地上6層樓，每天吞吐量可達16萬件，預估可容納340萬件商品存量，並導入綠建築設計概念。

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富邦媒自2018年起投入南台灣物流網絡布建，至今已有8座倉儲遍布雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市。南區儲配運輸物流中心被賦予統合南區各類商品的物流角色，未來加入營運後，可強化北貨北送、南貨南送，有效均分訂單量，也可縮短消費者等待時間、減少商品轉運點所延伸的配送成本。

momo南區儲配運輸物流中心將創造逾500個就業機會，包括物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞工安全衛生相關等。（編輯：蘇志宗）1110413

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