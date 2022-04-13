北市進出口公會關島商會締結姊妹會 促經貿交流

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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）台北市進出口商業同業公會與關島商會今天透過線上方式簽署合作備忘錄，締結姊妹會。駐關島辦事處處長陳盈連表示，這有助促進雙方經貿及文化交流，深化台美印太戰略合作。

駐關島辦事處發布新聞稿表示，台北市進出口商業同業公會與關島商會（Guam Chamber of Commerce）舉辦合作備忘錄線上締約儀式，正式締結姊妹會關係，為台灣與關島的經貿交流展開新的里程碑。

這項合作備忘錄由台北市進出口商業同業公會理事長黃教漳、關島商會董事會主席溫塔蘭（Edward Untalan）簽署，雙方將在進出口、投資及商情資訊等領域密切合作。

溫塔蘭表示，感謝陳盈連協助促成兩會締結姐妹會關係，並期盼駐關島辦事處未來持續強化台灣與關島的教育、體育、健康、經濟及投資等各領域交流。

陳盈連說，「關島是距離台灣最近的美國領土」，雙方共享民主自由價值，相信台灣與關島未來會以共享價值為基礎，持續深化雙邊經貿關係，創造經濟繁榮。

他指出，這次兩會締結姊妹會關係將有助促進台、關雙方經貿及文化交流，尤其可讓台灣透過關島開拓太平洋的密克羅尼西亞區域市場，「深化台灣與美國印太戰略的合作」。

辦事處指出，關島商會自1924年成立以來已有近100年的歷史，為關島最大的商會組織，致力協助當地企業拓展關島及全球市場；擁有超過400個企業及個人會員。（編輯：馮昭）1110413