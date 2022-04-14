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台股盤中翻黑 跌破17300點整數關卡

2022/4/14 11:08
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（中央社記者潘智義台北14日電）雖然美股強彈，今天下午又有台積電法說加持，但台股昨天漲多，今天開高後漲勢隨即收斂，甚至翻黑，跌破17300點整數關卡。

10時47分止，加權指數來到17291.68點，小跌9.97點，成交值新台幣1355.64億元，8大類股漲跌互見，機電類股上漲，但金融股類重挫。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到578元，上漲5元；大立光先漲後跌來到1620元，下挫10元，又翻紅來到1665元，上揚35元；鴻海在平盤104元上下游走。

金融股走跌，華南金盤中來到24.55元，下跌0.55元；富邦金來到75.6元，下挫0.8元；國泰金來到64.8元，下跌0.6元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都在平盤附近游走，但航空雙雄華航來到29.2元，上揚1元；長榮航上揚1.7元，來到36.95元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然美股強勢反彈，但台股昨天已領先上漲，接下來的續航力有待觀察，市場對跌深科技股反彈的認同度並沒很高，所以今天台股開小高，市場觀望氣氛濃厚，成交量也嫌不足。

蔡明翰認為，現階段可觀察即將陸續公布的美股財報，台積電法說會釋出的正面訊息，短線邊走邊看，待俄烏戰事明朗，但長線仍可布局。（編輯：潘羿菁）1110414

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