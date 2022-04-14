股匯不同調 新台幣連2升收29.004元

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（中央社記者蘇思云台北14日電）台股開高後震盪收黑，出口商拋匯支撐新台幣走揚，新台幣兌美元今天收盤收29.004元，升8.2分，是近期的連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為13.885億美元。

美股大漲，不過台股今天開高後震盪收黑，終場下跌56點，跌破17300點整數關卡，收在17245.65點，成交值新台幣2544.11億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超4.23億元。

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外匯交易員表示，今天外資方向不明顯，不過出口商看到新台幣貶勢稍歇也有積極進場拋匯；新台幣兌美元今天開盤價為29.06元，盤中一度重見28字頭，最高28.97元、最低29.10元，最後收在29.004元，升值8.2分，是近期的連2升。

外匯交易員表示，美國近期公布3月消費者物價指數數據，市場評估通膨可能已觸頂，亞洲貨幣今天相對都走揚，不過在美國聯準會升息步調不改下，新台幣短期應該還是在29元上下區間整理，後續仍要持續關注外資跟美元走勢。（編輯：黃國倫）1110414