更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

股匯不同調 新台幣連2升收29.004元

2022/4/14 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北14日電）台股開高後震盪收黑，出口商拋匯支撐新台幣走揚，新台幣兌美元今天收盤收29.004元，升8.2分，是近期的連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為13.885億美元。

美股大漲，不過台股今天開高後震盪收黑，終場下跌56點，跌破17300點整數關卡，收在17245.65點，成交值新台幣2544.11億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超4.23億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，今天外資方向不明顯，不過出口商看到新台幣貶勢稍歇也有積極進場拋匯；新台幣兌美元今天開盤價為29.06元，盤中一度重見28字頭，最高28.97元、最低29.10元，最後收在29.004元，升值8.2分，是近期的連2升。

外匯交易員表示，美國近期公布3月消費者物價指數數據，市場評估通膨可能已觸頂，亞洲貨幣今天相對都走揚，不過在美國聯準會升息步調不改下，新台幣短期應該還是在29元上下區間整理，後續仍要持續關注外資跟美元走勢。（編輯：黃國倫）1110414

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載