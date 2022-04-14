國銀前2月放款中小企業691億 年度目標3500億創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）本國銀行今年前2月對中小企業新增放款新台幣691.15億元，金管會指出，今年國銀對中小企業放款成長目標定為3500億元，創歷年新高；目前目標達成率近2成。

金管會統計，截至今年2月底為止，國銀對中小企業放款餘額達8兆7578億元，2月單月新增放款410.94億元，累計前2月新增放款691.15億元。

今年前2月對中小企業新增放款前5大行，多數為民營銀行，由中信銀新增放款117億元奪冠，其次依序為匯豐銀新增放款112.75億元、台新銀新增放款106.3億元、土銀新增放款94.01億元、玉山銀新增放款83.47億元。

金管會銀行局副局長林志吉指出，今年國銀對中小企業放款成長目標設定為3500億元，不僅較2020年、2021年的3000億元目標來得高，也是歷年新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

受到疫情影響，國銀積極辦理中小企業紓困放款，2020年和2021年國銀對中小企業年度新增放款均達8000億元至9000億元水準，經綜合考量主計總處對今年經濟成長率預估值，金管會斟酌調高今年國銀對中小企業年度新增放款目標。

金管會統計，截至今年2月底為止，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額達67.83%，占民營企業放款餘額達70.29%，分別月增0.36及0.38個百分點；另國銀對中小企業放款平均逾放比為0.26%，月增0.01個百分點。（編輯：林淑媛）1110414