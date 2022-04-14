台美升息1碼 兆豐銀全年利息收益估增17至18億元

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（中央社記者張璦台北14日電）兆豐金控今天舉辦法說會，針對今年全球進入升息循環，兆豐金表示，美國與台灣已升息1碼，估計有助兆豐銀利息淨收益增加新台幣17億元到18億元。

法人關注兆豐金股利政策，兆豐金表示，盈餘分配案尚在研議，待董事會決議後會對外公告，將綜合考量財務比例、資本需求等，並兼顧股東權益來訂定，依往年股利政策來看，「相信不至於讓股東失望」。

兆豐金控2021年第4季法說會今天登場，會中公布去年稅後淨利257.3億元、年增2.9%，每股盈餘（EPS）1.89元；獲利核心子公司兆豐銀去年稅後淨利184.6億元，在低利環境及財務操作難度大增之下，繳出穩定成績。

非銀行子公司方面，兆豐票券去年稅後淨利達32.8億元、年成長11.8%；兆豐證券去年稅後淨利達27.5億元、年成長77.7%；兆豐產險去年稅後淨利達5.1億元、年成長67.4%。

今年全球進入升息循環，兆豐金指出，將動態調整資產負債配置提升利差，兆豐銀外幣孳息資產不少，升息將有助銀行獲利，以去年兆豐銀資產負債結構當基礎來估算，目前美元與新台幣利率各升息1碼，推估兆豐銀全年利息淨收益將可增加17億元到18億元左右。

不過，升息對兆豐銀獲利拉升程度也與客戶議價能力高度相關，加上目前聯準會（Fed）貨幣政策走向鷹派，將是影響經濟前景重要變數，實際數字與預估值可能會有差異。

此外，俄烏戰爭以及國際對俄羅斯制裁造成資本市場震盪，兆豐金指出，雖然台灣經濟基本面良好、股市跌幅相對輕，但預期台股會在高檔區間震盪，未來股市操作難度大增，將布局金融、傳產、伺服器、電動車等前景看好個股，聚焦高殖利率股，長線投資收取穩定股利收入。

房貸業務與相關策略方面，兆豐銀指出，去年銀行房貸業務成長將近2成，不過，今年受限於銀行法第72條之2規範，房貸只能持平擇優承作，業務發展會以自住型、優質地段整批房貸為主。

同時，兆豐銀表示，首購族占整體兆豐銀房貸業務6至7成，因此，政府針對投資客祭出選擇性信用管制等打炒房措施，對兆豐銀影響相當有限。（編輯：楊蘭軒）1110414