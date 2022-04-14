減碳排找省油車 經濟部110年車輛油耗指南出爐

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（中央社記者曾智怡台北14日電）節能減碳、淨零轉型浪潮下，「能源效率」表現成為民眾選車重要指標之一。經濟部能源局今天公布110年「車輛油耗指南」，小客車以本田公司的FIT A522H1502獲得非電動車類最佳能效表現，每公升汽油平均行駛26.9公里。

能源局今天發布新聞稿表示，本次評比，小客車以本田公司生產的FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.9公里；商用車則以寶嘉聯合公司引進的CITROEN BERLINGO VAN（XL）1499c.c. M6 5D柴油車勝出，每公升柴油平均行駛20.3公里。

機車採「機車燃料消耗量試驗方法」測得的能源效率，則以晟大公司引進的HONDA SUPER CUB C125 123.9c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛80.5公里。

能源局指出，能源效率測試值是在實驗室的特定條件下測得，民眾在道路上行駛時，受天候、路況、塞車、車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽（柴）油於道路上行駛的公里數，應低於指南所公布的能效測試值。

另外，為因應2050國家淨零路徑，鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，指南同時收錄已完成測試及認證的電動車輛能效資訊，做為參考。

能源局表示，要做到車輛節能及減少碳排，除謹慎選購節能或省油車輛外，正確的駕駛習慣及車輛的定期保養與維修也很重要，例如減輕車上的負重、平順的加減速、保持正確的胎壓及避免長時間的車輛怠速，都是節能駕駛的好習慣。

110年「車輛油耗指南」刊登於能源局網站，如需查詢特定車型油耗資訊，可上「車輛耗能研究網站」。（編輯：楊蘭軒）1110414