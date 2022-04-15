工研院著手碳足跡計算等4面向 助產業淨零轉型

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（中央社記者曾智怡台北15日電）淨零轉型勢在必行，工研院今天舉行「打造淨零時代競爭力」論壇，工研院董事長李世光表示，將從碳足跡計算、技術開發、服務團、綠領人才培訓等4面向著手，厚植產業淨零減碳實力，讓「氣候變遷」從灰犀牛蛻變為金牛。

工研院今天舉行ITRI NET ZERO DAY「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，李世光、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、循環台灣基金會董事長黃育徵等出席。

李世光致詞表示，「謝謝大家這幾天來這裡救地球」，今後世界面臨大危機是氣候行動的失敗，若不能解決，將危及經濟、產業與下一代；台灣是出口導向國，淨零減排不僅是國際道德要求，「將氣候變遷這個灰犀牛變成金牛」，未來30、50年台灣才能一天比一天更好。

展望後續淨零轉型著眼重點，李世光指出，首先是建立碳足跡計算，工研院團隊過去多年累積超過1萬筆資料，前幾天經濟部發表的碳足跡雲端計算器，即在協助台灣企業快速進行計算；並將透過「淨零碳排服務團」，協助企業推動落實減碳技術，提升企業競爭力。

針對減碳相關人才不足，工研院建置「台灣淨零創新產業地圖」，提供最新的淨零情資，並將成立「淨零永續學校」，培養綠領人才。

工研院院長劉文雄表示，科技研發在2050淨零排放路徑中扮演關鍵角色，工研院將從能源供給、需求使用、低碳製造、環境永續等4大面向，提出淨零碳排解方，並建立優質綠能組成專利池，提供國內廠商「淨零碳排」專利完整解決方案及多元化服務，協助產業加速減碳轉型步伐。

在能源供給面上，工研院研發的「工業製程餘氫發電及純化回收技術」已與半導體大廠帆宣系統科技及亞氫動力合作，將製程中無法利用的副產氫回收再轉換為電力，以額外提供廠區每年數億度的潔淨電力。

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需求使用面上，工研院和日本電信商KDDI開發的「沉浸式冷卻邊緣資料中心技術」，可透過關鍵散熱技術，讓高耗電量的伺服器系統等設備減少逾4成耗電量。針對低碳製造面，工研院開發「智慧減碳排程系統」，幫助長榮海運降低碳排、提升調度。

有關環境永續面，則透過「二氧化碳捕獲再利用技術」，不僅發展高效能二氧化碳吸收劑配方，整合工廠餘熱和再生能源，有效降低製程成本，還能以二氧化碳作為原料，轉化為高經濟價值的新型聚氨酯樹脂材料，可廣泛應用民生化工領域。（編輯：張良知）1110415