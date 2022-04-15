法人：科技股弱勢格局難反轉 加權指數恐破底

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天下跌241.47點，收在全場最低17004.18點，驚險守住「萬七」大關，週線連3黑。法人表示，市場系統性風險拉高，資金維持保守格局，在俄烏戰爭停火前，科技股弱勢格局難反轉，台股加權指數恐破底。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者訪問指出，觀察台積電法人說明會釋出的訊息，無論財報或展望都表現很好，從蘋果產品需求也可以確認台積電營運正面走勢。不過俄烏戰爭導致市場信心比較脆弱、系統性風險拉高，隨著美國債券殖利率攀升，資金維持保守格局。

蔡明翰強調，從美股結構可以發現，在俄烏戰爭出現停火曙光前，科技股弱勢格局無法輕易反轉，即使短線跌深反彈，也很難期望會帶動很長的波段行情。

蔡明翰認為，與台股密切連動的美股費城半導體指數已來到近一年低點，目前看來無法避免台股加權指數破底，短線操作應保守以對，頂多用小量資金操作非電子族群。

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從盤面結構來看，蔡明翰發現，今天開低走低族群成交量沒有大幅擴增，顯示市場恐慌度並未擴大，雖然大盤今天收跌241點，但航運、原物料和防疫族群都有強勢表現空間，短線上漲趨勢不會改變。

富邦投顧指出，美國聯邦準備理事會（Fed）鷹派聲浪高，衝擊美股壓回，加上國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情驟升，不利台股多方表現；台股上逢月線及年線等均線反壓，突圍有賴量增，大盤近期可望以震盪墊升之姿，逐步消化賣壓。（編輯：黃國倫）1110415