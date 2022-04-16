中國台商重鎮封控與本土疫情干擾 台股陷萬七攻防

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（中央社記者潘智義台北16日電）台積電法說會行情失靈，台股跟著重挫，仍力守17000點之上。由於本土疫情升溫，中國繼上海、昆山封控管理後，蘇州也宣布採封閉管理，法人認為，台股下週恐近萬七區間整理。

台股15日收在最低點17004.18點，下跌241.47點，驚險守住萬七大關，成交值新台幣2681.65億元，加計盤後交易約2742.02億元。中國上海、昆山封控管理，金管會清查，上海和昆山有161家台灣企業因此停工，擁有高密度台商的昆山封控下週能否解禁、台商何時復工，將是影響台股重要因素之一。

此外，本土疫情升溫，更出現幼童重症案例，除關注防疫、快篩概念股，衝擊消費市場部分，也將成為干擾台股17000點關卡攻防重要因素。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，台股3月曾在17000點之下出現一個小的W底，現階段處於整理盤勢，待疫情、封城告一段落，5月局面才會較明朗。

朱成志指出，雖然有些電子股的營運數字不錯，但外資不捧場，尤其外資調節台積電的賣壓太重，短線呈區間整理，大跌不易，上檔空間有限，只有等外在因素穩定之後，股價才會反映基本面。

他坦言，很多股票超跌，卻不能參考本益比，可先關注掌握防疫趨勢的快篩概念股，以及綠能（風電、太陽能）、車用電子族群，例如台積電法說會看好的車用微控制器；雖然本土疫情升溫，帶動防疫概念股走揚，長期走向解封趨勢的觀光、航空股仍有表現。

宏遠投顧指出，俄烏戰爭歹戲拖棚、聯準會（Fed）鷹派官員放話年底前利率須升至3.5%才能有效抑制通膨，中國華東封控影響近期台廠生產、出貨，加上台灣疫情升溫，外資賣超台股、投資人獲利了結賣壓影響，造成近3個月來台股表現疲弱。

宏遠投顧說明，雖然利空使台股難有表現，但從3月初最低點16764點反彈，近期指數反覆打出一底比一底高的4重底，在股市悲觀氣氛中透露出一些曙光，就等漲多的部分電子股補跌過後，台股就會落底，有助未來展開反彈行情。（編輯：張均懋）1110416