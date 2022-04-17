台股價跌量縮 法人：看美科技股財報、靜待落底

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本週美科技股陸續公布財報。法人表示，若美科技股財報釋出正向展望，可提振近期台股震盪走勢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台股15日大跌241點、力守萬七大關，近日價跌量縮，週線連3黑，台積電ADR再跌破百元美元大關，今年迄今外資累計賣超台股超過新台幣6000億元，與投信土洋對作。

法人表示，本週美科技股陸續公布財報。若美科技股財報釋出正向展望，可提振近期台股震盪走勢，對台廠供應鏈也有支撐，不過第2季市場雜音變數仍多，台股提前反應加速趕底，現階段偏保守看待，等待落底。

美股15日休市，台股加權股價指數15日大跌241.47點，收在17004.18點，成交值新台幣2681.65億元，加計盤後2742.02億元，守住萬七大關，不過成交值持續低於3000億元。根據統計，台股近18個交易日，僅3個交易日單日成交值超過3000億元。

三大法人外資及陸資15日賣超，投信買超，自營商賣超，合計賣超245.14億元，其中自營商賣超42.87億元，投信買超9.89億元，外資及陸資賣超212.16億元。

根據統計，4月迄今外資法人僅1個交易日買超台股，農曆春節後台股開紅盤迄今，外資累計賣超台股達5707億元，今年迄今，外資累計賣超台股近6084億元；相較之下，農曆春節台股開紅盤迄今，投信法人僅4個交易日賣超台股，今年迄今，投信法人累計買超台股達1090億元，形成土洋對作。

台股15日也收週線，下跌280.36點，台股週線連3黑，累計下跌672.77點。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美國聯準會（Fed）持續放出加速升息和擴大縮減資產負債表等鷹派訊息，加上美債殖利率飆高，使得美科技股承壓，台股也拉回修正；另外，中國封城衝擊台廠供應鏈、廠商調整庫存等訊息持續干擾，電子股持續走弱。

葉獻文表示，市場疑慮國際油價受到俄羅斯與烏克蘭戰事拉長影響而居高不下，對未來需求面展望轉趨悲觀，聯準會緊縮貨幣可能性大增，都是近期股市大幅震盪原因。

安聯投信台股團隊指出，台股15日開低走低，提前反應第2季季底電子股可能面臨庫存調整雜音，電子股走勢仍承壓，近日出現較大波動，電子股表現相對疲軟。

安聯投信台股團隊表示，近期台股漲跌波動加大，主要是持續受到市場對電子業庫存修正、需求放緩等擔憂，加上中國封城時間延長，也加重市場對需求影響擔憂、雜音變多，電子股似有出現加速趕底跡象。

本週上市櫃電子公司陸續舉辦法人說明會，包括光寶科、可成、瑞昱等，美股包括IBM、Netflix、特斯拉（Tesla）等指標企業也將公布財報。

台積電14日法說會看好第2季營運表現、預期今年產能持續吃緊、先進製程陸續按照計畫量產，不過市場卻不埋單，台積電15日股價下跌11元，跌幅1.92%，收在562元，市值減少2852億元，來到14.57兆元。台積電美國存託憑證（ADR）則跌破百元美元關卡，下跌3.14美元，來到98.36美元，跌幅3.09%。

展望本週台股表現，葉獻文指出，美國科技股財報陸續登場，若能釋出正向展望，可提振近期震盪行情走勢，對台廠相關供應鏈也有支撐。

展望台股後市，葉獻文指出，台積電展望佳，反映台股基本面有硬底子，而外資調節主要跟著聯準會動向，並非看壞台股基本面，加上台股仍具高殖利率優勢，可望吸引低接買盤進場，預期第2季台股走勢區間震盪。

安聯投信台股團隊表示，持續關注俄烏戰事發展，中國封城應是短期事件，中性看待，關注解封後市場需求生變，現階段市場修正反映晶圓代工上游訂單排隊放緩狀況，後續持續關注變化。

展望第2季，安聯投信台股團隊指出，第2季市場雜音變數仍多，提前反應加速趕底，部分類股籌碼面經歷調整壓力，現階段偏保守看待，等待落底；觀察資金面，外資仍在調節，不過擔憂程度淡化。（編輯：黃國倫）1110417