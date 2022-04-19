董事提議成立小組談合併 新光金獨董保留意見

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（中央社記者謝方娪台北19日電）新光金今天晚間公告，針對成立專案小組評估與台新金合併可行性一事，3名獨立董事認為屬公司重大議題，相關事宜應謹慎處理使程序完備，審計委員會決議此案逕送董事會討論。

新光金日前舉行董事會，有董事臨時動議提出成立小組研究與台新金合併，掀起市場關注。

新光金今天晚間公告表示，針對「提議就新光金與台新金合併可行性成立專案小組評估，並將評估報告提報下次董事會討論議決」一事，獨董表示保留意見。

新光金3名獨董許永明、吳啟銘、林美花就此議案認為，因屬於公司重大議題，相關事宜應謹慎處理使程序完備，一致同意送請董事會討論。

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新光金前董事長吳東進及台新金現任董事長吳東亮為新光集團已故創辦人吳火獅的長子和三子，早在2002年，新光金和台新金曾有意合併，不過後因新光人壽要強化財務體質，一口氣增提新台幣196億元責任準備金，合併案最終破局。

在雙方合併案破局後，吳家兄弟檔留下「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的名言，隨20年過去，是否已到2家金控「山頂會合」的時機點，市場都在看。（編輯：楊凱翔）1110419