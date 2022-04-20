鴻海5度獲百大創新獎 專利分享為創新產業注活水

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（中央社記者張建中新竹20日電）科睿唯安全球百大創新機構獎得獎名單出爐，鴻海第5度得獎，中央智權總處處長林忠億表示，專利不只是保護，鴻海希望能做到更多分享，讓台灣創新產業變成一個活水。

科睿唯安（Clarivate）今天頒發2022全球百大創新機構獎給台灣9家機構，包括鴻海、工研院、聯發科、廣達、台積電、友達、台達電、緯創資通和瑞昱。

林忠億說，對產業界來講，大家都知道不創新就會被淘汰的道理，被客戶要求及各式創新壓力追著跑，跑的過程中，產業也可以看到各式各樣問題。

林忠億表示，大家的目標都是想要產生更好、更快、更便宜的產品，要達到目標，要努力投入研發、投入創意、開拓新的市場，研究成果都是工程師腦力結晶，透過專利發表出來、分享出來。

他指出，鴻海的精神是將專利回歸分享本質，專利不只是保護，希望能做到更多的分享。另一個想法是專利有質、有量、有多用。

林忠億說，專利的品質是從事智權者所追求的目標，至於專利的量，解決問題夠多、解決方法夠好，量慢慢就會產生，量不是評估標準，但是量有一定的水準，也是品質的保證。

至於多用方面，林忠億表示，鴻海希望能與台灣新創一起合作。自己一個企業能創新能力是有限，透過與台灣優秀有創意的年輕人、優秀的新創把想法集結起來，做更好，在創新就可以有更多的想法。

另外，林忠億說，鴻海希望專利能跟新創有效結合，讓台灣創新產業變成一個活水。幫助新創就是幫助鴻海，也是幫助台灣。

林忠億表示，在這樣的發展方向上，鴻海智慧財產相關策略會越來越貼近新創發展及未來科技發展。鴻海未來會越做越多，元宇宙等新技術領域都會投入，當投入會遇到問題，遇到問題就會解決，解決就有專利，專利就可以跟新創分享。（編輯：楊凱翔）1110420