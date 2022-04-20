連4年獲全球百大創新機構獎 廣達擬攻元宇宙專利

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（中央社記者吳家豪台北20日電）資訊服務商科睿唯安今天舉行2022全球百大創新機構頒獎典禮，連續4年獲獎的代工廠廣達表示，專利是開拓新市場、投入研發人員與實驗設備的指標，未來會針對元宇宙相關應用布局專利。

廣達資深副總經理暨雲達科技總經理楊麒令在頒獎典禮致詞表示，過去4年多來，廣達每年持續在專利申請上加把勁。對廣達而言，專利是個指標，是因為新市場開拓、研發人員與實驗設備的投入所產出的成果。

楊騏令說，廣達在近20年的轉型過程中，從ODM商業模式發展到雲端、人工智慧（AI）、5G公網與私網，以及現在最熱門的邊緣運算，接下來包括元宇宙等相關應用，廣達和雲達會在未來專利申請上繼續加把勁。

緯創今年首度獲獎肯定，總經理林建勳說，緯創從2001年成立以來，一直把創新視為公司核心價值，專利布局涵蓋北美、歐洲、亞太等重要國家，從早期個人電腦（PC）、伺服器開始，到現在工業4.0、智慧醫療，不斷擴張領域。今年緯創把公司願景改為「創新而永續」，希望透過創新，帶給社會更多價值。

同樣今年首度得獎的台達電，法務長葉國良指出，台達電每年營收逾8%投入研發，專利數量累積1.3萬件。台達電是50年公司，理念始終是節能、環保、愛地球，在台灣以半導體為主的電子產業，找出自己方向，近年在電動車、能源基礎建設、儲能設備都有進展。

今年首度獲頒全球百大創新機構的友達，技術長廖唯倫說，友達26年來累積2.9萬件專利，其中97%都是發明專利，這次拿到大獎，肯定友達在專利布局質量並重的成果。

廖唯倫表示，友達內部成立專責的專利團隊，更容易把研發價值轉化成專利量能。另由研發和專利主管共同組成專利評審小組，針對工程師提出的專利想法先做內部審核，通過後才提出外部申請，確保專利產出質量。

今年為科睿唯安（Clarivate）第11度公布全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators），以專利數據分析來評選全球頂尖創新者，台灣今年共有9間機構入榜，再創歷史新高，僅次於日本及美國，與德國並列全球第3。

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台灣入榜機構包含工業技術研究院、鴻海、廣達、台積電及聯發科，以及首度入選的友達光電、台達電子、緯創資通和瑞昱半導體。

科睿唯安首先基於專利數量確定具備候選資格的創新機構，再根據影響力與專利組合國際化程度等指標，關注及評估全球創新機構，今年起加入「成功足跡」及「技術獨特性」，以獲准專利所在市場的GDP（國內生產毛額）和技術組合獨特性做為評選指標。（編輯：楊凱翔）1110420