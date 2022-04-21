藥華藥三期臨床啟動收案 鎖定COVID-19中度患者

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）藥華藥宣布，邀請台大醫院主持應用新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）治療COVID-19第三期多中心臨床試驗，已正式啟動收案，瞄準縮短中度患者療程與提高治癒率。

藥華藥表示，旗下Ropeg為新一代長效型干擾素，原就獲台灣衛生福利部核准用於治療真性紅血球增多症（PV）病患。雙和醫院去年6月，透過恩慈療法將Ropeg用於治療輕中度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者，有21位輕及中度病人使用。後因疫情趨緩不易收案，業經衛福部核准變更實驗，又逢疫情再起，重新順利收案。

藥華藥指出，依據在雙和醫院試驗的結果，推算出專注於治療中度COVID-19患者的試驗，只要收94位中度的新冠患者即可驗證。目前已收治近10位確診的中度病患，今又新增部立桃園醫院加入收案醫院。

Ropeg用於COVID-19病患的相關臨床數據，已發表於Nature旗下期刊「Advances in Therapy」。（編輯：張均懋）1110421