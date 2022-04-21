台積電日本熊本新廠動工 預定2023年9月完工

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（中央社東京21日綜合外電報導）台灣晶圓大廠台積電赴日設廠，位於熊本縣菊陽町的新廠預定地今天動工興建，預定2023年9月完工、2024年12月開始出貨。

熊本當地媒體相當關注台積電在日本建設的首座工廠，包括熊本放送電視台（RKK）、熊本縣民電視台（KKT！）、電視熊本（TKU）等多家媒體紛紛報導台積電新廠今天動工興建。

新廠建地位於熊本縣菊陽町的第二原水工業團地，有超過10台以上的大型機械進駐，約上午9時起在小雨中動工。

台積電熊本新廠將投資86億美元（約新台幣2517億元），預定2023年9月完工、2024年4月投產，並自同年12月起出貨，規劃未來每月可生產10到20奈米晶圓5萬5000片。

新廠建築面積約7萬2000平方公尺，員工將有1700人左右，包括從台灣派遣320人、合資的日本索尼集團（SONY）將進駐200人，其餘約1200人將對外招募。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110421