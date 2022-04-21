王品成立燒肉事業群 瞄準近90億元商機

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（中央社記者江明晏台北21日電）王品集團今天宣布開出新燒肉品牌「最肉」，並成立燒肉事業群，新任總經理陳佩金表示，旗下共有3大燒肉品牌、20家門店，去年營業額約新台幣10億元，在展店效應助攻下，保守估計今年將成長至少10%。

王品集團成立燒肉事業群，今天宣布推出燒肉餐酒館新品牌「最肉」，將於4月29日開幕，首店進軍「全台燒肉特級戰區」台中公益路，與公益路上超過20家燒肉名店競逐消費者味蕾。

王品表示，「最肉」結合單點與個人套餐模式、調酒，單店月營業額目標680萬元，預估酒水和餐食營收比例約3比7，目標5年展店10家，今年底預計北上在東區開展第2店，展店位置放眼六都。

王品集團近年積極布局燒肉品類，今年大動作將3個燒肉品牌獨立成群，延攬曾於國際精品、家電品牌擔任高階主管的陳佩金出任燒肉事業群總經理。

陳佩金表示，王品集團旗下共有3大燒肉品牌、20家門店，包含成立18年的「原燒」及去年開幕的燒肉吃到飽「肉次方」，兩者搶攻客單價新台幣400元至800元價格帶，整體規模近50億元的中價燒肉市場。全新推出的「最肉」平均客單價1400元，是王品集團旗下最高價的燒肉品牌，將爭取市場份額36億元的高價燒肉市場。

目前王品共有6大事業群，分別為燒肉、火鍋、中餐、異國、日本料理、石二鍋，燒肉事業群去年營業額約10億元，占台灣事業群約1成，不過考量疫情因素，保守估計今年至少成長10%以上。

陳佩金表示，原燒成立18年，近期導入Oh my!原燒翻新品牌，目前17家店已完成6、7家店，預估6、7月17家店會全數完成改裝，未來將新增1、2家店，去年原燒營業額逾7億元，預估今年可成長10%到15%。

旗下「肉次方」目前有2家店，預計第3家店會開在台南，未來全台至少拓展至5家店，以吃到飽為營運模式的肉次方「吸金」能力強，單店年營業額超過1億，預估今年可成長5%到10%。

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但由於近期原物料成本大增，牛肉價格飆升，陳佩金表示，燒肉事業的食材成本約占30%到40%，比其他品牌高，集團有採購優勢，食材不會節省，目前也在規劃其他燒肉品牌，認為中價位與高價格帶都可以再新增一個新品牌。

此外，最近本土疫情拉警報，王品表示，餐飲業績大概下滑1成5到2成左右，不過相較去年本土疫情的恐慌，民眾疫苗施打率已提高，態度相對冷靜，母親節檔期平均訂席率還有7成。（編輯：趙蔚蘭）1110421