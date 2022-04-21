報稅季鳴槍 4億元綜所稅大戶現身調高刷卡額度

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（中央社記者張璦台北21日電）5月報稅季將開跑，兆豐銀行今天表示，兆豐銀已連續3年有所得稅億級客戶前來刷卡繳稅，今年則有一名繳稅大戶要求調高額度，因為這名客戶單筆要繳納的綜所稅高達新台幣4億元。

5月報稅季將至，兆豐銀今天表示，今年已有單筆繳稅高達4億元的大戶提前上門調高刷卡額度，超過去年單筆最高刷出1.8億元、前年單筆最高2億元紀錄，且這3名客戶為不同人。

此外，面對本土疫情再次升溫，兆豐銀表示，將祭出4大繳稅優惠方案，盼為民眾減輕負擔，包含全卡不限金額0.25%回饋；最高30期輕鬆分期；新戶辦卡享額外2%回饋；台灣Pay綁卡繳稅最高送千元刷卡金。

兆豐銀表示，針對台灣Pay部分，推出綁卡繳稅不限金額每筆送100元，稅額達3萬則可以升級拿200元，繳到300萬還可拿1000元。

經試算，若是繳稅約3萬元的小資族，綁台灣Pay刷兆豐卡繳稅並一次付清，除了可以拿0.25%回饋75元、新戶辦卡還可以拿最高500元，加上台灣Pay滿3萬送200元，等於一次可以拿到775元，回饋率達2.58%。

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若為繳稅5000萬元大戶，除了可以賺到0.25%回饋的12萬5000元、新戶辦卡500元，再加上台灣Pay滿額最高贈1000元，等於12萬6500元輕鬆入袋。

同時，兆豐銀表示，若信用卡額度不足支付，建議可提前致電銀行申請調高額度，繳稅不卡關；此外，今年繳稅期限為5月31日，寬限期至6月3日，建議民眾在期間內完成申報，若未在規定期限內繳納，每超過3日將被按應繳稅額加徵1%滯納金。（編輯：林淑媛）1110421