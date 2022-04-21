更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重
兩岸

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 可親友自行緊急送醫
首頁 / 產經

報稅季鳴槍 4億元綜所稅大戶現身調高刷卡額度

2022/4/21 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）5月報稅季將開跑，兆豐銀行今天表示，兆豐銀已連續3年有所得稅億級客戶前來刷卡繳稅，今年則有一名繳稅大戶要求調高額度，因為這名客戶單筆要繳納的綜所稅高達新台幣4億元。

5月報稅季將至，兆豐銀今天表示，今年已有單筆繳稅高達4億元的大戶提前上門調高刷卡額度，超過去年單筆最高刷出1.8億元、前年單筆最高2億元紀錄，且這3名客戶為不同人。

此外，面對本土疫情再次升溫，兆豐銀表示，將祭出4大繳稅優惠方案，盼為民眾減輕負擔，包含全卡不限金額0.25%回饋；最高30期輕鬆分期；新戶辦卡享額外2%回饋；台灣Pay綁卡繳稅最高送千元刷卡金。

兆豐銀表示，針對台灣Pay部分，推出綁卡繳稅不限金額每筆送100元，稅額達3萬則可以升級拿200元，繳到300萬還可拿1000元。

經試算，若是繳稅約3萬元的小資族，綁台灣Pay刷兆豐卡繳稅並一次付清，除了可以拿0.25%回饋75元、新戶辦卡還可以拿最高500元，加上台灣Pay滿3萬送200元，等於一次可以拿到775元，回饋率達2.58%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

若為繳稅5000萬元大戶，除了可以賺到0.25%回饋的12萬5000元、新戶辦卡500元，再加上台灣Pay滿額最高贈1000元，等於12萬6500元輕鬆入袋。

同時，兆豐銀表示，若信用卡額度不足支付，建議可提前致電銀行申請調高額度，繳稅不卡關；此外，今年繳稅期限為5月31日，寬限期至6月3日，建議民眾在期間內完成申報，若未在規定期限內繳納，每超過3日將被按應繳稅額加徵1%滯納金。（編輯：林淑媛）1110421

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載