國泰金創新金融科技 AI應用3方向加速服務落地

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（中央社記者蘇思云台北21日電）國泰金今天表示，國泰金融創新實驗室第2期計畫導入新創技術，概念性驗證完成率達到8成新高，未來會加速前2期金融創新應用落地，今年將聚焦關注AI在保險、風控與投資領域的應用。

國泰金控2021年啟動「國泰金融創新實驗室」第2期計畫，攜手15家頂尖新創，由國泰金控數位數據暨科技發展中心（數數發中心）攜手國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險等子公司共同推動10項金融科技概念性驗證（PoC），目前已完成8項技術驗證，成功打造8成完成率，超越第一期7成完成率。

國泰金指出，國泰金融創新實驗室第2期計畫完成8大概念性驗證，分別為智能法規解讀、智能人臉測量健康數據、智能體態量測、智能文本摘要、AI身分認證、股權投資申報自動化、骨折AI輔助診斷、AI輔助國際疾病分類（ICD）編碼判讀，應用場景涵蓋金控、人壽、銀行、產險等子公司。

國泰金控數數發中心數據科技發展部協理劉浩翔表示，國泰金融創新實驗室計畫第2期計畫推動力道更大，特別著重運用在跨子公司、具備綜效的新興技術，例如：法規智能助理、智能身分辨識、智能摘要等技術，可以讓多間子公司共同評估、共享成果，避免重複開發的成本，創造更大效益。

國泰金表示，國泰金融創新實驗室未來將聚焦2大發展方向，第一是加速前2期金融創新應用落地，完善場景所需的技術布局。

舉例來說，第1期計畫中，國泰人壽與韓國科技新創Lunit合作「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」專案，運用AI深度學習技術來檢測肺癌等肺部疾病，提高醫學影像分析的判讀速度和準確率，近期已正式簽約導入。

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第二是今年關注3大AI應用，包括「AI加保險」、AI加風控、AI加投資。保險領域將聚焦以AI輔助醫務核保、早期篩檢、AI輔助精準診斷等技術；風控領域則將瞄準更深、更廣的法規智能分析、智能身分辨識、防舞弊詐欺等技術；投資領域鎖定更多元的數據蒐集，運用AI提升研究人員資料收集與資料解讀的效率，協助研究人員快速做決策。

國泰金舉例，像是跟台灣法律科技新創Lawsnote （七法）合作的智能法規解讀專案，透過自然語言處理與向量分析等技術，解讀外部法令、函文解釋與公司內部規範、標準作業程序，建立起內外部法規之間的關聯性，進一步作為內部流程優化與自動化串接的基礎，以因應外規變動、數位轉型業務的需求，同時輔助法遵業務。此案橫跨銀行、證券、保險等金融場景，後續國泰也將與Lawsnote展開進一步合作。（編輯：楊凱翔）1110421