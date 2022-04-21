通膨壓力盤旋 花旗估聯準會今年升息11碼

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（中央社記者張璦台北21日電）物價上漲、供應鏈瓶頸恐進一步推升通膨壓力。花旗銀行今天預測美國聯準會今年將升息11碼（1碼是0.25個百分點）因應；此外，俄烏戰爭、COVID-19疫情等因素下，市場波動擴大，花旗將今年全球經濟成長率預估調降至3.3%。

花旗（台灣）銀行今天舉辦第2季線上投資展望說明會；會中，花旗指出，在戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及聯準會（Fed）政策立場轉趨鷹派等因素影響下，市場波動擴大，全球經濟增長速度逐步放緩。

花旗表示，今年全球經濟成長率將從第一季預估的3.9%，調降至3.3%；美國經濟成長率則從3.6%，調降至3.3%；歐元區經濟成長率則從3.3%，大幅調降至2.3%。美國今年通膨率則從4.9%，調高至5.7%。

花旗指出，美國3月通膨率飆至8.5%，創下逾40年新高，商品價格上漲和供應鏈瓶頸將進一步推升通膨壓力，為防通膨失控，預估聯準會自3月啟動升息循環後，今年全年可望累計升息275個基本點（1個基本點是0.01個百分點）、共11碼。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，戰爭以及供應鏈變數仍將持續干擾市場，第2季股優於債布局基調不變，投資策略首重多元布局，能源、資訊安全、健康護理及軍工類股將是關注焦點。

針對債市布局，花旗指出，優質的美國市政債券可望為市場波動提供避風港，在多元布局的策略下，投資人可依風險屬性作適度配置。

貨幣方面，隨著烏俄衝突帶來的避險需求以及聯準會升息的預期，避險資金流入，推升美元延續強勁走勢，歐元及英鎊則因戰爭及能源價格飆漲持續走弱。（編輯：楊蘭軒）1110421