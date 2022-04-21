15國銀赴海外設點卡關 越南未核准達11案最多

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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會公布，國銀已取得金管會核准、但仍在等當地主管機關點頭的海外據點申設案共16案，為15家國銀申請；從區域觀察，以越南未核准達11案最多。

金管會今天公布，截至今年4月14日為止，共有15家國銀已取得金管會核准至海外申設分支據點、但仍未取得當地監理機關許可，分別為中信銀、彰銀、台銀、國泰世華銀、華南銀、兆豐銀、新光銀、台新銀、聯邦銀、合庫銀、台中銀、凱基銀、輸銀、土銀和一銀。

觀察未核准16案，其中彰銀海外「卡關」就有2案，分別為2006年取得金管會核准向越南申設河內分行、2012年取得金管會核准向柬埔寨申設金邊分行，至今都尚未取得當地主管機關點頭。

從區域觀察，國銀申設海外分支機構排隊最多之處，以越南達11案最多，其中有5家國銀都是申設河內分行。

此外，凱基銀申設香港分行、輸銀申設印尼雅加達代表人辦事處、彰銀申設柬埔寨金邊分行、土銀申設澳大利亞布里斯本分行、一銀申設德國法蘭克福分行，都尚未取得當地主管機關核准。

針對國銀申設海外據點卡關原因，金管會銀行局副局長童政彰指出，各地主管機關審核都會有個案上的考量，原則上金管會尊重當地主管機關判斷。（編輯：楊凱翔）1110421