友達推碳管理平台 群創綠色供應鏈邁向淨零

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（中央社記者潘智義台北22日電）面板雙虎友達攜手子公司友達宇沛，推出碳管理平台因應生產製造過程中的碳排管理；群創則透過推動低碳綠色供應鏈管理，邁向「淨零」轉型。

友達子公司宇沛透過新聞稿說明，推出「CEM碳管理平台」，採一站式服務，包含符合台灣與國際標準的溫室氣體盤查工具、管理流程與報表，可有效協助組織內部進行碳排放監控與持續改善，不僅提高碳盤查的效率達80%，幫助企業計算內部的碳成本，並提供碳排熱點分析，協助企業達成低碳轉型與淨零碳排的目標。

積極的節能減碳措施方面，友達強調，鑑於多數企業的碳排來自電力，旗下友達數位公司推出智慧電網服務，協助業主達到用電精緻化管理，搭配自主開發的多功能訊號擷取機上盒，能即時監控機台電流進行能流統計，並且提供用電總覽與耗能分析。

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群創發布新聞稿指出，低碳綠色供應鏈管理採循序方式，依碳揭露（Disclosure）、碳貢獻（Contribution）、碳強度（Intensity）、碳減量（Reduction）進行供應鏈持續減碳改善，驅動供應鏈邁向「淨零」轉型。

在循環經濟方面，群創指出，為解決不良品液晶面板，並研發更友善環境及提升再利用價值的處理技術，群創2017年與工研院合作液晶面板萃取再利用技術，並於廠區內成立全球首座自動化面板液晶循環利用中心，使LCD面板玻璃完整與液晶分離，將萃取的液晶去除雜質再回用於製程。（編輯：楊蘭軒）1110422