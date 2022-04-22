不動產多傳子 24歲以下受贈人男性為女性2.4倍

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（中央社記者張璦台北22日電）據財政部統計，台灣近年不動產受贈人數大致在4.5萬人上下，以男性平均占5成4居多；年齡、性別交叉觀察，以24歲以下兩性落差最大，男性受贈人為女性2.4倍，可能與傳統觀念房產傳子多於傳女有關。

不動產贈與應由受贈人申報繳納契稅，財政部統計處近日發布統計通報指出，依據自然人申報不動產贈與契情形，近年受贈人數大致為4.5萬人上下，以男性居多，平均占5成4，女性占4成6，男、女差距介於6.2至8.8個百分點，去年差距8個百分點。

從年齡級距來看，財政部表示，去年全國不動產贈與契申報人以35至44歲、45至54歲年齡層較高，占比均逾2成，合計占4成6，55至64歲則占19.8%。六都中，台北市35歲以上的各年齡層比重相近，約在2成上下，其餘五都與全國分布型態相仿。

若按年齡級距與性別交叉觀察，以24歲以下兩性落差最大，男性受贈人為女性的2.4倍，可能與傳統觀念房產傳子多於傳女有關；不過，隨夫妻間移轉房屋或子女婚嫁賀禮等其他贈與態樣增加，男女所占比重隨年齡增加而明顯消長，55至64歲的女性比重52.6%超越男性，65歲以上級距女性占54.7%最高。

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檢視查定稅額方面，除2019年女性略高外，其餘年度男性稅額均比女性高，但差距逐漸接近，去年各約新台幣4.5億元。

若換算為平均每人稅額，近年女性平均稅額皆高於男性，去年為2.1萬元，較男性高出0.3萬元，意味女性獲贈不動產平均價值較高。以六都來看，台中、台南、高雄男性占比普遍較高且相差較大，雙北及桃園市男女比重互有高低，差距大多在2.5個百分點以內。（編輯：林淑媛）1110422