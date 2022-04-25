非現金支付拚滲透率 詹宏志：超商是最好切入點

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（中央社記者吳家豪台北25日電）電商集團PChome網路家庭董事長詹宏志今天表示，政府鼓勵提高非現金支付滲透率，網家策略合作的電子支付服務全盈+PAY首波將導入全家便利商店，是非現金支付最好的切入點。

全家便利商店、玉山銀行、PChome集團旗下拍付國際公司策略合作電子支付機構全盈支付，今天舉辦電子支付產品全盈+PAY上線記者會，詹宏志出席致詞。

他說，2年多前網家有機會在全家的號召和邀請下，與玉山銀行一起參與全盈支付的創建，當時感覺這個組合非常難得，意味著線上與線下合作、銀行與非銀行合作，是全方位、全生活的介面。

詹宏志指出，全盈+PAY涵蓋金融、創新、實體服務、遠端服務各種角度，可以透過支付開拓與生活更密切關係，這個組合有太多可能性。

詹宏志認為，支付是跟消費者打交道的第一線，以前談的不多，是因為法令還沒完備。現在政府鼓勵提高非現金支付的滲透率，在生活應用要更普遍，沒有地方比便利商店更方便，這是最好的切入點，相信未來可以提供服務的可能性和想像非常多。

全盈+PAY首波將進駐全家便利商店官方App及全台最大智慧社區管理平台今網「智生活」App，可於全台超過1萬個支付點使用，每筆消費皆可累積全家點數。

全盈+PAY下一波也將大幅擴展電商平台使用通路，陸續完成與其他合作夥伴例如PChome 24h購物的串接。（編輯：趙蔚蘭）1110425