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台股重跌404點 證交所籲投資人理性面對近期波動

2022/4/25 18:10
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（中央社記者賴言曦台北25日電）台股今天收盤重挫404點，創半年來新低，主要類股走跌無一倖免。台灣證券交易所指出，近期股市震盪雖大，但台股體質相對穩健，全體投資大眾應理性分析相關情事。

證交所今天發布新聞稿表示，近日國際局勢動盪，使台灣在本土疫情升溫、通膨加速、俄烏戰爭拖長及全球經濟不穩定等因素影響下，加權股價指數震盪加劇，今天下跌404.19點，跌幅2.37%，成交值新台幣3016.95億元。

證交所指出，台灣企業兼具韌性及彈性，多已因應疫情及國際情勢調整營運，且近期在疫情、升息等因素影響下，上市公司獲利仍持續亮眼。2021年度全體上市公司總稅前淨利為5兆237億元，較2020年成長74.03%；今年第一季整體營收更達9兆8040億元，較去年同期成長12.87%。

證交所認為，近期股市雖震盪較大，但台股體質相對穩健，全體投資大眾應理性分析相關情勢，證交所會督促並確保上市公司能即時公布相關重大訊息，也會密切關注國際局勢對市場的影響；若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。（編輯：張良知）1110425

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