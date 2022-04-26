氣溫飆升供電亮黃燈 中火55萬瓩最快27日歸隊救援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北26日電）台電這2天供電亮黃燈，媒體關注原因。台電表示，主要是氣溫飆升，加上線上教學、防疫等需求，推升家用低壓用電增加100多萬瓩，再者中火7號機破管維修，預計27日晚間有機會修復歸隊、28日恢復正常供電。

台電今天下午舉辦2022年環境月起跑發表會，不過台電今天備轉容量率7.01%，供電亮出黃燈引起外界關注。

台電總經理王耀庭在活動會前受訪表示，供電亮黃燈主要2個原因，第一是因為這2天氣溫突然拉升，加上學校進行線上教學，觀察家庭低壓用電增加100多萬瓩，負載突然拉升。第二是台中火力發電廠7號機昨天破管需要維修，因此供電少了55萬瓩。

台電專業總工程師吳進忠會後受訪指出，台北市國高中昨天開始進行線上教學演練，學生在家，加上溫度飆升也會開冷氣，觀察低壓用電增加不少。不過，中火機組27日晚間有機會歸隊，28日就可以恢復正常供電。

吳進忠表示，備載容量維持10%多都沒問題，但因為負載增加，備轉就要因應負載增加、機組故障，今天才會出現備載容量7%情形，變數還包括再生能源的影響。時序進入5月後大修機組會陸續回來加入供電行列，不過5月確實也會變熱，但加上今年水源狀況比較好，春雨下得多，水力發電需要時可以全力發電，評估整體供電沒有問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問是否可能達到去年5月三級警戒的高用電環境，吳進忠認為去年已經是高峰，認為今年很難超過去年情況。

媒體關注機組大修情形，吳進忠表示，現在是中火7號機破管要維修，和平1號機大修，民營電廠燃氣機組（IPP）第5組也在大修，部分水利機組也在大修，但是在5月汛期前會回來，大修規劃是每季滾動檢討，這跟大修材料、人力、系統都有關。（編輯：潘羿菁）1110426