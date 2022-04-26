台電公布電力淨零規劃 與西門子簽混氫技術MOU

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（中央社記者蘇思云台北26日電）台電今天首度宣示「電力淨零」規劃，同時宣布跟西門子能源公司簽署「混氫技術合作備忘錄（MOU）」，目標2025年達成興達電廠氣渦輪機混氫5%發電示範。

台電今天下午舉辦2022年環境月起跑發表會，今年以「電‧零碳未來」為主題，會中由台電總經理王耀庭代表，與環境保護署副署長蔡鴻德、民進黨立委洪申翰、民眾黨立委蔡壁如及台灣永續能源基金會董事長簡又新等人共同見證台電環境白皮書短期目標成果。

台電總經理王耀庭致詞表示，台電2021年發電量較2016年增加150億度，但空污總排放量在努力之下減少近6萬噸（約減59%），溫室氣體總排放量也減少770萬噸（減幅約8%）；今年環境月聚焦關注減碳與淨零排放議題，呼應3月底公布的台灣2050淨零排放路徑及策略，今天率先啟動混氫發電技術合作，後續將落實打造零碳能源系統，同時提升能源系統韌性。

台電今天首度公布「電力淨零」策略規劃，將積極配合國家2050淨零排放路徑，從電力供給、電網及用電需求三大面向，以八大策略逐步推動落實電力淨零排放。

台電表示，供給端將透過「結構轉型」（能源結構綠色轉型）、「燃料替代」（低碳能源替代高碳）、「固碳技術」（碳捕集及儲存）；電網端將推動「脫碳化」（再生能源併網）、「智慧化」（智慧電網及智慧電表）、「儲能化」；需求端則將持續推動「需量反應」（智慧能源管理引導用電移轉）及「節電措施」。

活動現場王耀庭與西門子能源公司台灣董事總經理John Kilpack簽署「混氫技術合作備忘錄（MOU）」，後續將在興達電廠既有燃氣機組推動混氫示範計畫。

王耀庭表示，興達電廠燃氣複循環發電機組即為西門子能源公司設計製造，希望借重其在混燒氫氣技術的國際實績經驗，讓既有1部氣渦輪機組經過原廠升級改造後，可導入低碳氫氣混燒功能，目標2025年達混氫5%發電示範；另外預計年底將簽氨氣混燒技術，在林口電廠推示範計畫。

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媒體關注氫氣來源，王耀庭表示，初期不會是用建天然氣管的方式，一開始可能會用油罐車方式，先跟國內氣體廠採購，未來的氫氣來源要看屆時技術狀況，如果可以用天然氣管方式輸送，就會朝這個方式努力，「這也是未來要克服的技術」。

台電在發表會回顧2021年環保成績單，其中，2021年台電火力發電機組空污排放強度較2016年大減65%，空污總排放量也較2016年減少59%。台電說明，持續依循政府能源政策，於電源結構落實「增氣、減煤、展綠、非核」，逐步提高低碳、無碳能源發電比例。（編輯：黃國倫）1110426