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杏國胰臟癌新藥 獲食藥署核准執行三期臨床

2022/4/26 21:31
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（中央社記者韓婷婷台北26日電）繼通過美國FDA同意進行三期臨床試驗後，杏國新藥今天公告，研發中的SB05PC胰臟癌三期人體臨床試驗獲衛生福利部食品藥物管理署核准執行，再增一個獲准執行三期臨床試驗地區。

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杏國表示，胰臟癌是公認「癌中之王」，根據衛福部統計，胰臟癌位居國人癌症死因第7位，2020年胰臟癌死亡人數達2450人，死亡人數有向上攀升的趨勢。胰臟癌的現有藥物仍無法有效提升整體存活期，是嚴重未被滿足的醫療需求（unmet medical need），全球均對胰臟癌新藥需求若渴。

杏國指出，研發團隊根據前次CT4006全球三期臨床試驗試驗數據，仔細分析臨床資料抽絲剝繭後發現，在特定情況的條件下，SB05PC能有效增加病人整體存活期，且副作用低、可維持病患生活品質。在徵詢專家顧問及外部醫師意見後，擬定SB05PC的三期臨床試驗設計條件。（編輯：張良知）1110426

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