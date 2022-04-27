2022年半導體營收 Gartner調高預估值看增13.6%

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（中央社記者張建中新竹27日電）研調機構顧能（Gartner）調高今年半導體營收預估至6760億美元，調幅約5.79%，將成長13.6%。

顧能表示，晶片短缺導致半導體平均售價上揚，是2022年全球半導體營收成長的關鍵驅動力。不過，整體半導體供應吃緊情況可望逐步緩解，價格將隨著庫存情況改善而趨於穩定。

顧能預估，2022年全球半導體營收可望達6760億美元，將較上季預估值高出370億美元，調幅約5.79%，將較去年成長13.6%。

晶片短缺仍是今年電子設備供應鏈關注的問題，顧能表示，不同的電子設備市場將有不同的影響。隨著步入淡季，加上供應增加，電腦及智慧手機的半導體短缺將會緩解。車用的微控制器及電源管理晶片等將持續短缺。

顧能預估，2022年汽車產量將成長12.5%，可能低於預期，不過車用半導體供應持續緊張，平均售價仍將維持高檔，並推升車用半導體市場成長2位數百分比。

顧能表示，記憶體仍將是最大的半導體產品市場，預估2022年將占整體半導體市場的31.4%。動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場將於第2季供不應求，在價量齊揚下，今年DRAM營收可望成長22.8%，NAND Flash營收將成長38.1%。

顧能預期，NAND Flash市場可能在2022年第4季供過於求，DRAM市場也可能在2023年下半年供過於求。

至於智慧手機市場，顧能預估，2022年5G智慧手機產量將成長45.3%，達到8.08億支，將占所有智慧手機產量的55%。2022年智慧手機用半導體營收將成長約15.2%。（編輯：林淑媛）1110427