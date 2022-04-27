大豐電受惠寬頻穩健成長 首季每股盈餘1.13元

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（中央社記者江明晏台北27日電）大豐有線電視公布首季財報，受惠寬頻用戶穩健成長，營收達新台幣4.95億元，歸屬母公司淨利達1.67億元，每股盈餘（EPS）提升至1.13元，優於去年同期的0.74元。

大豐有線電視今天召開董事會，會後公布111年度第1季營收及獲利情形，財報顯示，大豐電第1季營收達4.95億元，與110年同期水準相當，整體營業利益達2億元，歸屬母公司淨利達1.67億元，每股盈餘EPS提升至1.13元，優於去年同期的0.74元。

大豐電表示，COVID-19疫情影響加上多屏多螢的影視聽趨勢，消費者對於大頻寬的需求有增無減，111年第1季120M大頻寬申裝戶比重達到48%，360M以上的申裝戶達到45%，兩者合計逾九成，預估寬頻用戶數在4月底達到12.7萬，成為集團營收持穩的良好基礎。

回顧去年5月間COVID-19疫情轉趨嚴峻，全台陸續進入三級警戒狀態，大豐電滿足民眾「居家」時對於穩定的家用寬頻服務及數據大量傳輸的需求，透過旗下「大大寬頻」推出半年短約的大頻寬專案，獲得消費者青睞。

大豐電董事長張銘志表示，近期因應疫情變化，再次推出短約防疫專案，希望在工程團隊萬全的防疫準備下，積極協助解決民眾的急需，進而配合政府的防疫政策。

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近年來有線電視市場受OTT TV及多媒體內容傳輸平台興起的擠壓，業者無不轉型尋求發展，在此趨勢下，大豐電積極推廣4K雙模機，藉此打造消費者智慧家庭生活的控制中心，除透過多樣化的加值影音內容，以開發對OTT服務的高度需求者之外，也藉此提升寬頻用戶黏著度。

大豐電表示，大豐因應數位匯流趨勢，自去年7月引進t.Gateway 4K雙模機上盒，並與亞太電信合作推出雙網服務，接下來除了再與其他電信業者合作推出其他產品，開發新的用戶群之外，也規劃導入具競爭力的OTT影音服務商。（編輯：楊凱翔）1110427