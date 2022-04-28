台積電ADR再破底 法人：台股可能持續震盪
（中央社記者張建中台北28日電）美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲0.19%，那斯達克指數微跌0.01%。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）持續破底，收在90.26美元，台股可能維持震盪走勢。
投資人觀望企業財報，美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲61.75點，漲幅0.19%；標準普爾指數上漲8.76點，漲幅0.21%；那斯達克指數下跌1.81點，跌幅0.01%；費城半導體指數下挫14.2點，跌幅0.49%。
台積電ADR收在90.26美元，再創波段新低，下跌2.51美元，跌幅2.71%。聯電ADR表現相對強勢，收在7.74美元，上揚0.24美元，漲幅3.2%。
國內外產業訊息方面，聯電第1季歸屬母公司淨利新台幣198.08億元，創歷史新高，每股純益1.61元。聯電預期，第2季產能利用率將達100%，晶圓出貨量增加4%至5%，產品平均售價揚升3%至4%，毛利率達45%。
聯發科第1季毛利率突破50%關卡，達50.3%，賺進超過2個股本，每股純益21.02元。第2季營收可望達1470億至1570億元，季增3%至10%，續挑戰歷史新高，全年營收將成長20%。
譜瑞-KY第1季賺進超過2個股本，每股純益20.91元，創歷史新高。譜瑞-KY預期，第2季營收可望季增5.7%，挑戰歷史新高。
電商龍頭momo富邦媒第1季每股純益4.53元，創同期新高。氣動元件廠亞德客-KY第1季稅後淨利16.77億元，為史上單季次高，每股純益8.39元。
散裝航商裕民第1季稅後淨利8.43億元，每股純益1元。業者表示，下半年還有10艘新船交付，且為航運傳統旺季，業績有望成長。
法人表示，台股市場氣氛保守，量價結構偏空，預期短期可能維持震盪走勢，指數不排除測試去年10月5日盤中的低點16162.17點。（編輯：張均懋）1110428
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