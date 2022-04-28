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氣候變遷2/262

研華：接單仍處於高檔 產能擴充接近完成

2022/4/28 14:25
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（中央社記者吳家豪台北28日電）工業電腦業者研華將於5月26日召開股東常會，根據最新營業報告書，研華今年整體接單仍處於高檔，產能擴充計畫已接近完成，有信心能掌握此波物聯網成長契機。

研華指出，依據國際研調機構Gartner提出的工業物聯網商機地圖報告，全球工業物聯網產業在2018年到2023年呈現加速成長，其中工業物聯網設備領域預估獲利率高達10%，與研華既有核心業務具龐大綜效，是公司未來重點策略方向。

以成長動能而言，研華前4大高速成長的應用領域包含工業物聯網平台、工業物聯網軟體及應用、工業物聯網整合服務、物聯網網安服務，預估近5年複合成長率皆超過30%。未來研華將發揮既有的工業物聯網硬體優勢，積極拓展高獲利、高成長的市場領域。

研華表示，已深度布局物聯網技術，鎖定智能製造、零售與醫療領域，搭載自主研發的WISE-PaaS工業雲平台，提供軟硬整合的智慧解決方案來協助客戶。

展望2022年，研華表示，儘管供應鏈的挑戰因素猶在，但整體接單狀況仍處於高檔，產能擴充計畫已接近完成，加上各主要工業國積極對應氣候變遷挑戰，帶來許多包括工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等基礎建設需求，研華有信心能充分掌握此波物聯網成長契機，為永續地球帶來貢獻。

研華2021年合併營收達新台幣586.22億元，年增15%；稅後淨利82.5億元，年增14%；每股盈餘（EPS）10.67元；營收及獲利雙創歷史新高。（編輯：郭無患）1110428

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